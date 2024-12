All’Alighieri sarà un 2025 tutto da ridere

Tutto è pronto per la risata prolungata e il buonumore, targati Accademia Perduta-Romagna Teatri. Ecco, infatti, la nuova edizione della rassegna del Teatro Comico che prenderà il via con l’anno nuovo all’Alighieri di Ravenna. Come nelle passate stagioni, la rassegna sarà composta da quattro appuntamenti e sarà inaugurata lunedì 27 gennaio da Filippo Caccamo che con il suo spettacolo ’Le Filippiche atto finale’, attraverso brillanti monologhi crea un affresco esilarante che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, allargandosi poi alla vita quotidiana di tutti noi.

Seguirà, lunedì 17 febbraio, il nuovissimo spettacolo di Alessandro Bergonzoni, ’Arrivano i dunque’, nel quale l’artista bolognese, maestro della parola, con la sua arguta comicità, prosegue un percorso di indagine della società contemporanea giocando con le parole stesse, affabulando con i loro significati. Terzo appuntamento (martedì 11 marzo) di registro comico-musicale, con Raffaello Tullo: accompagnato dall’Orchestra, proporrà ìSconcertoì, uno spettacolo innovativo che declina stili, registri e linguaggi diversi, un mix tra musica e teatro, tra solennità e comicità, tra esecuzioni classiche e cabaret. Chiuderà il cartellone, lunedì 7 aprile, Giovanni Scifoni con il divertentissimo ’Fra’. San Francesco la superstar del Medioevoì, monologo ’pop’ sulla figura del Santo d’Assisi, orchestrato con laudi medievali e strumenti antichi. Prosegue la collaborazione del Comune, come spiega Fabio Sbaraglia: "Torna anche quest’anno – illustra l’assessore alla Cultura – una delle rassegne più attese e più amate dal pubblico. Da sempre la Stagione del teatro Comico, segna la programmazione ravennate e riempie l’Alighieri con grande partecipazione. Per una città che come Ravenna ama e vive i linguaggi del teatro, è importante proporre un’offerta ampia e sempre varia, e da questo punto di vista la lunghissima attività di Accademia Perduta-Romagna Teatri segna perfettamente, con leggerezza, altissima professionalità e qualità delle proposte, una presenza importantissima nel nostro panorama culturale".

Gli abbonamenti per la rassegna sono come sempre ambitissimi, tanto da indurre gli appassionati a file notturne per aggiudicarselo. I possessori dei vecchi abbonamenti avranno la prelazione da giovedì 2 a sabato 18 gennaio, dalla 10 alle 13, festivi esclusi – con rientri pomeridiani del giovedì dalle 16 alle 18 – e sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento anche telefonicamente (al numero 0544-249244) pagando con Satispay o carta di credito.

I potenziali nuovi abbonati potranno sottoscrivere la tessera dal 20 al 25 gennaio dalle 10 alle 13. Il costo dell’abbonamento è di 98 euro in platea, 94 nei palchi di I, II e II ordine, 86 euro in galleria e palchi di IV ordine, 54 euro nel loggione. L’offerta speciale per gli under14 è di 40 euro. Il singolo biglietto (28 euro in platea, poi a scalare) sarà acquistabile dalle 20, nelle sere degli spettacoli.

Ugo Bentivogli