Alluvione, iniziative per ricordare

Proseguono le iniziative promosse per ricordare l’alluvione del maggio 2023. A Conselice si inizia venerdì alle 10 nella palestra della scuola secondaria di Conselice, in via Di Vittorio, ci sarà un incontro con la Protezione civile e i vigili del fuoco riservato alle scuole medie di Conselice e Lavezzola, sul tema ‘acqua e vita’. Domenica alle 17 al centro civico ‘Pellegrini’, in piazza Foresti, s’inaugurano le mostre fotografiche sull’alluvione di Franco Ferretti e Luigi Tazzari; alle 18 presentazione del libro ‘Le nostre parole per l’alluvione’ a cura dell’associazione Ultimo rosso di Ferrara. ‘Alluvioni, un anno dopo’ è invece il titolo dell’incontro che si terrà lunedì 13 maggio alle 20.30 nella sala di Palazzo Vecchio. Referenti di Regione, Provincia, Unione della Bassa Romagna e Consorzio di Bonifica effettueranno un approfondimento sui piani speciali per la ricostruzione e sul percorso degli indennizzi.