Anche le saline finiscono sott’acqua A rischio la raccolta sale di quest’anno

Le saline di Cervia completamente sommerse dall’acqua. È questa l’immagine che forse più rappresenta la situazione drammatica del cervese. Da una parte, le saline sono servite come ‘vasca di espansione’ naturale, permettendo quindi a una grande quantità di acqua di non riversarsi direttamente sulla parte costiera della città. Dall’altra, oltre a mettere a rischio la raccolta del sale 2023, non sono bastate dato che nel pomeriggio di ieri l’acqua, in arrivo dal forese, ha cominciato ad aumentare il livello nella zona Malva Nord con l’uscita dal canale Bova e infilandosi nel vicino sottopassaggio. La Malva Nord non rientrava inizialmente nelle zone in lista di evacuazione ma poi, ieri mattina, è arrivata l’indicazione di recarsi ai primi piani delle abitazioni o rivolgersi all’hub allestito presso il Palazzetto dello Sport. Persiste dunque la criticità della situazione a causa della rottura dell’argine del Savio a Castiglione e dell’ingressO a San Martino in Strada, che provocano l’innalzamento dei canali e allagamenti nel territorio. Il sindaco Medri ha chiesto al Centro Coordinamento Soccorsi provinciale di eseguire con estrema urgenza i lavori per riconsolidare gli argini. Le zone evacuate sono Cannuzzo, Castiglione, Pisignano, Tantlon, Savio, Milano Marittima nord e sud, Terme, Malva Nord, Villa Inferno, Montaletto e zona artigianale di Montaletto.

La macchina organizzativa è sempre operativa con decine di interventi e, anche l’evacuazione ‘improvvisa’ di questa area si è svolta senza difficoltà. Intanto, viste le previsioni meteo e le indicazioni della Prefettura di Ravenna, l’amministrazione comunale di Cervia, per affrontare l’emergenza, ha previsto anche per oggi e domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresa la scuola di musica. Disposta anche la chiusura delle strutture e impianti sportivi comunali, biblioteca e musei e dei centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali. La Polizia Locale di Cervia è a disposizione per informazioni, segnalazioni e interventi 24 ore su 24 al numero 0544- 979251. Sono inoltre sono state attivate altre due linee di emergenza ai numeri 0544-979164 e 0544-979170. Il Comune di Cervia ha anche attivato un numero dedicato a chi vuole mettersi a disposizione come volontario per dare una mano durante l’emergenza: 3425211536 chiamando dalle 9 alle 18.30.

Ilaria Bedeschi