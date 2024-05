Anonima armonisti al Cisim. Mille voci per volare lontano

Alle 21.30 di questa sera un concerto jazz al Cisim di Lido Adriano, in viale Parini 48. Il circolo ospiterà il settetto vocale a cappella Anonima Armonisti, con le voci di Alien Dee, Lorenzo Arduini, Davide “Daev” Fusaro, Alessandro Gnolfo, Sergio Lo Gatto, Claudio Mirone e Fernando Tofani. L’appuntamento è il primo della sezione ’Ravenna 51° Jazz Club’, una serie di concerti ambientati nelle piccole sale del circondario ravennate in occasione del festival Ravenna Jazz, organizzato da Jazz network in collaborazione con il Comune di Ravenna.

L’Anonima Armonisti è un complesso vocale a cappella che, con l’inserimento in organico di Alien Dee, ha portato su una nuova dimensione il canto armonizzato a più voci, totalmente privo di accompagnamento strumentale, mettendolo in contatto con il beatboxing.

In attività dal 2003, abbraccia diversi stili: dalla musica leggera al rock e al canto popolare, dai brani vintage ai più recenti successi pop. Il marchio di fabbrica si trova negli arrangiamenti, esclusivamente originali e frutto di un lavoro collettivo. La band è apparsa anche in importanti programmi televisivi nazionali e all’attivo ha due album incisi in studio.

Il biglietto intero ha un costo di 15 euro, quello ridotto 13 euro. La biglietteria serale è aperta dalle 20, cell 389-6697082. Per informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prevendita on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.

Per informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it,