Antonio Caprarica racconta la vita di re Carlo III

Incontro pubblico con Antonio Caprarica oggi alle 18 presso la sala Pier Paolo D’Attorre in via Ponte Marino 2. Caprarica, noto volto tv e grande esperto delle storie e dei personaggi della famiglia Windsor, la più popolare famiglia reale al mondo, ci parlerà della sua ultima opera ’Carlo III - Il destino della corona’, pubblicato in occasione dell’incoronazione di Carlo III.

Il giornalista mostrerà un re a due facce: tra culto del passato e lungimiranza sull’ambiente, vita tra lussi e attenzione ai più deboli, nel corso dei decenni di attesa che l’hanno reso l’ “erede dei record” è stato amato ed odiato da stampa e sudditi a fasi alterne e non si può certo dire che il suo percorso da principe sia stato lineare e privo di ostacoli. Il corrispondente Rai da Londra ripercorrerà la vita del re rispondedno ad interrogativi come: quale sarà il futuro della monarchia britannica?