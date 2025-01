La Procura della Repubblica di Forlì ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e ha iscritto nel registro degli indagati il camionista che venerdì 10 gennaio, poco dopo le 15, ha travolto e ucciso sul colpo Luca Guerrini, 52 anni, mentre stava lavorando con altri tre operai sull’A14 nel tratto fra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone, in territorio di Cesena, al confine con Gambettola. Ferito il camionista che era alla guida e che sembra sia stato tamponato da un altro camion finendo addosso al mezzo della ditta dei quattro operai che stavando finendo un lavoro. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena per gravissime ferite alle gambe per cui è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L’ennesimo gravissimo incidente allunga una infinita catena di morti di persone mentre stanno svolgendo il loro lavoro che questa volta ha colpito Luca Guerrini, 52 anni, originario di Bagnacavallo, figlio unico, che lascia la compagna e due bimbi piccoli. Una tragedia immane. Per lo shock sono stati visitati dai sanitari anche gli altri tre suoi compagni della ditta Icsa di Ravenna che aveva in appalto un lavoro per risistemare il guardrail divelto nei giorni scorsi da una furgone. Un lavoro che sarebbe terminato venerdì sera, consentendo ai quattro di fare ritorno a casa e trascorrere il weekend con le loro famiglie. Per Luca Guerrini la vita si è fermata sull’asfalto maledetto dell’A14. Sul posto venerdì sono giunti il magistrato della Procura della Repubblica di Forlì che è rimasto per ore sul luogo della tragedia, pattuglie della Polizia Stradale di Forlì per gli accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e personale della società Autostrade, oltre ai Vigili del Fuoco di Cesena. Ieri mattina agenti della Polizia Stradale sono tornati sul luogo della tragedia per altri accertamenti. Il mortale incidente ha provocato anche gravi ripercussioni sul traffico, con lunghi incolonnamenti, con l’A14 prima chiusa in direzione sud e poi aperta a una corsia.

Ermanno Pasolini