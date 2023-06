Apre Spazio Ilda in via Montenero con opere di Pagliai

Inaugura oggi a Ravenna in via Montenero 60 un nuovo spazio espositivo riservato all’arte contemporanea. E’ lo Spazio Ilda, laboratorio artistico di Davide Manzoni in arte ILDA75. "Da anni creo qui i miei lavori. Ho pensato di dare la possibilità di esporre le proprie opere anche ad altri artisti, per realizzare un luogo di incontro per chi come me ha la passione dell’arte", racconta. Ad inaugurare lo Spazio Ilda sarà alle 19, la scultrice ravennate Laura Pagliai che propone una selezione delle sue opere in terracotta e alcuni suoi quadri; fino al 25 giugno, da giovedì a domenica 18-20; sabato anche 10.30-12.30.