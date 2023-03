Arturo Parmiani saluta il pubblico a Bagnacavallo

In occasione dell’addio al teatro di Arturo Parmiani, dopo tanti anni da protagonista sui palcoscenici del dialetto romagnolo, la compagnia CDT La Rumagnola presenta, alle 21, al Teatro Goldoni, uno spettacolo creato appositamente per un “saluto” e un ringraziamento al pubblico di Bagnacavallo: ‘As lasè… ridend’. In scena Arturo Parmiani e Maria Baioni, oltre alla partecipazione straordinaria di Paolo e Gianni Parmiani e Tiziano Gatta. Biglietti: 7 euro, in vendita dalle 20 presso la biglietteria del teatro Goldoni. Info: 0545-64330