Associazione gemellaggi al Salone Estense

Un incontro per ricordare la nascita della Festa dell’Europa e dell’Unione Europea, facendo conoscere le città gemelle di Lugo, quali sono state e quali sono le attività che l’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali ‘Adriano Guerrini’ ha con esse organizzato, coinvolgendo scuole, associazioni culturali e sportive. A organizzarlo, per domani alle 20.30 al Salone Estense della Rocca di Lugo (piazza dei Martiri 1) per la Festa dell’Europa, è il sodalizio lughese presieduto da Alessandra Montanari. Porteranno le loro esperienze i diretti interessati che hanno avuto modo di vivere momenti nelle varie città gemelle, tra cui Swim team Lugo, scuola di musica Malerbi. Sarà presente l’assessore ai Gemellaggi Anna Giulia Gallegati. Con l’intento di coinvolgere cittadini e soci, l’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali ‘Adriano Guerrini’ ha reso noto che, qualora dovesse registrarsi un espresso interesse, intende promuovere due viaggi: il primo, a giugno a Nervesa della Battaglia, per la cerimonia per commemorare Francesco Baracca; il secondo, a luglio, a Kulmbach, città tedesca con la quale si festeggerà il 50esimo del gemellaggio; sarà l’occasione per poter conoscere la ‘nostra città segreta della birra’, visitare la mostra fotografica ‘Lugo di Romagna’ che è stata inaugurata il 6 maggio e partecipare alla prima giornata della settimana di festa della birra. Purché maggiorenni, tutti possono associarsi (la quota è di 12 euro).

Lu.Sca.