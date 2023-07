"Attenzione a offerte irrisorie per le case"

Poche decine di migliaia di euro per un appartamento alluvionato in città. È questa l’offerta che è stata fatta a una faentina anziana per la propria abitazione travolta da acqua e fango nel mese di maggio. L’emergenza alluvionale che ha colpito la città di Faenza ha innescato una serie di preoccupazioni in capo ai proprietari delle abitazioni che, presi dal timore delle forti spese per risistemare un appartamento, potrebbero essere tentati di accettare irrisorie.

Come spesso accade, infatti, c’è chi, facendo leva sulla paura e sulla necessità economica, cerca di speculare sulle disgrazie altrui. In questi giorni, chi ha disponibilità di denaro, privati ma anche professionisti del settore, in maniera sotterranea, stanno tentando di accaparrarsi abitazioni a buon prezzo. Per quel che risulta, secondo le voci che circolano in città, c’è chi si è fatto avanti con un’anziana faentina, proprietaria di un appartamento fortemente danneggiato, che è stata avvicinata con una proposta per l’acquisto di un’abitazione per una cifra di 30mila euro. "Un fenomeno, quello di tentativi di acquistare a cifre molto più basse in momenti particolari – spiega un professionista delle compravendite –, che conosciamo bene. Anche a noi sono arrivate queste voci. Se sappiamo che molti privati con disponibilità economiche stanno bussando porta a porta, non possiamo giurare che non ci siano ‘colleghi’ che tentino di acquistare abitazioni colpite dalle alluvioni a prezzi di realizzo. Per questo si chiama libero mercato anche se forse non proprio etico. Fa però specie sentire questa offerta che se fosse vera sarebbe completamente fuori mercato. Basti pensare che fino al 30 aprile (poco prima dell’alluvione, ndr) con quella cifra era difficile acquistare un garage in centro".

In questo momento sono alcune centinaia le abitazioni a Faenza sotto osservazione da parte di tecnici e vigili del fuoco per capire se siano o meno agibili. Di sicuro sono qualche decina quelle che risulteranno inagibili e questo non potrebbe fare altro che alimentare le paure dei proprietari e di contraltare il mercato al ribasso del mattone. "Il consiglio che possiamo dare – spiega un tecnico impegnato in tanti sopralluoghi per verificare l’agibilità – è di usare il criterio della prudenza; capire bene i danni riportati alle abitazioni; nel caso poi si dovesse decidere di vendere è necessario farsi consigliare da tecnici di fiducia senza essere presi dallo sconforto e cedere alle prime offerte, soprattutto così irrisorie. Di certo, è il momento peggiore per vendere".

