Auser, il bilancio si chiude in attivo

Auser Volontariato e Auser Territoriale APS, le due realtà territoriali che danno vita ad Auser Provincia di Ravenna, hanno approvato all’unanimità il bilancio 2023. Entrambi i bilanci si sono chiusi in attivo, con risultati migliori rispetto a quelli del 2022. In particolare, Auser Volontariato ha registrato un avanzo di oltre 161 mila euro, contro i 57 mila dell’anno precedente; Auser territoriale APS ha chiuso in attivo per 7.521 euro, contro i 5.907 del 2022. Positivi anche i dati sugli associati: sommando gli iscritti alle due realtà Auser ha potuto contare, nel 2023, su 3664 iscritti. I volontari attivi sono ben 995, in decisa crescita rispetto allo scorso anno. Complessivamente, nel 2023 sono state svolte quasi 165 mila ore di volontariato.

Nella sua relazione, la presidente provinciale Mirella Rossi (in foto con la presidente regionale Magda Babini) ha esordito parlando dell’alluvione dello scorso anno, evento che ha gravemente colpito anche l’associazione: 5 mezzi (di cui 3 a Lugo e 2 a Faenza) sono stati irrimediabilmente danneggiati e l’ufficio di Sant’Agata è stato completamente distrutto.