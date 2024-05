"Avanti insieme per Alfonsine"

"Alfonsine è una comunità aperta, dinamica, con una buona qualità della vita: una comunità che, soprattutto in questi non semplici anni, ha saputo dare dimostrazione di grande coesione sociale, superando le difficoltà che di volta in volta si sono presentate". Con queste parole Riccardo Graziani, sindaco uscente, presenta il programma e la squadra con cui si ricandida, per il centrosinistra, ad amministrare per altri cinque anni Alfonsine.

La lista di candidati per il consiglio comunale, che lo sostiene, è composta da 8 donne e 8 uomini; alcuni di loro presenti già nella legislatura precedente.

Si tratta di Andraghetti Riccardo, 33 anni, indipendente, insegnante Scuole Superiori, Beltrami Laura, 66 anni, Segretaria provinciale PRI, caregiver familiare, Capacci Luca, 38 anni, Partito Democratico, esercente, Cavini Tiziano, 69 anni, Partito Democratico, pensionato, Cenni Christian, 51 anni, indipendente, impiegato, Cimino Maria, 55 anni, Movimento 5 Stelle, impiegata, Folicaldi Stefano, 32 anni, Partito Democratico, impiegato, Gepi Gabriele, 31 anni, Italia Viva, impiegato, Golfieri Elisabetta, 23 anni, Partito Democratico, studentessa, Grilli Roberta, 54 anni, Partito Democratico, imprenditrice agricola, Montanari Enzo, 63 anni, Indipendente, Pres. Pubblica Assistenza Alfonsine, Parrucci Marco, 29 anni indipendente, agricoltore, Petrollino Giorgia, 28 anni del Partito Democratico, addetta alle vendite, Valenti Isabella, 55 anni, indipendente e insegnante Scuole Medie, Vardigli Elisa, 42 anni del Partito Democratico, impiegata e Verlicchi Francesca, 49 anni, Indipendente, impiegata.

"Questi cinque anni ci hanno posto davanti a grandi cambiamenti che non è possibile ignorare. La lista AlfonsineSì ritiene che, proprio attraverso la partecipazione, si possa rappresentare una rinnovata proposta politica che sia in grado di coniugare una continuità nelle scelte amministrative prioritarie ed una profonda innovazione, muovendosi nel contesto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna" commenta Riccardo Graziani.