Aviators Lugo: Successo nel Minibasket e Coesione Giovanile

"Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati la scorsa estate e ne siamo orgogliosi". Federico Baroncini, responsabile del settore giovanile degli Aviators Lugo e allenatore della squadra di Divisione Regionale 1, è entusiasta nello stilare il bilancio dell’annata del minibasket e delle squadre giovanili, sottolineando la grande coesione creatasi tra i ragazzi di tutte le età.

"Volevamo ricreare l’entusiasmo e la passione nel basket lughese e ci siamo davvero riusciti – continua Baroncini – dei ragazzi e delle loro famiglie, sempre presenti ad ogni attività, e ovviamente dei nostri allenatori, che hanno fatto crescere le squadre dal lato tecnico e qualitativo. Oltre ai numeri positivi, che ci hanno visto avere oltre 200 tesserati, mi è piaciuto molto come hanno partecipato tutti i nostri atleti dal minibasket in su negli eventi organizzati in occasione delle gare della Divisione Regionale 1. Riguardo proprio alla nostra prima squadra, abbiamo avuto molti alti e bassi soprattutto dal lato mentale e per una sola vittoria non siamo arrivati agli spareggi per la C. Faremo tesoro degli errori commessi".

L’estate degli Aviators sarà ricca di impegni perché dal 9 giugno inizierà il Green House, centro ricreativo estivo si terrà al Parco Tondo e al Pala Lumagni in via Oriani (tutte le info sono nei social del Basket Lugo Aviators) fino all’1 agosto per le fasce d’età 5-8 e 9-11 anni.