Bagnacavallo, incontri dedicati al benessere nella terza età

Oggi alle 15 nella sala delle Cappuccine di via Vittorio Veneto a Bagnacavallo l’incontro ‘Uno, due, tre… energia!’, con la farmacista esperta in alimentazione energetica Licia Martini. Si tratta del primo appuntamento della rassegna ‘Primavera in salute. Il segreto per invecchiare in buona salute’ dedicato al benessere, in particolare nella terza età.

Un secondo appuntamento, dedicato ai ‘Disturbi del sonno, dormire o riposare?’, è previsto per giovedì 16 maggio sempre alle 15.

L’ingresso è libero, per informazioni chiamare i numeri: tel. 0545.61131 (Spi Cgil) o cell. 347.6832840 (Auser).