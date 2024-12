Bagnacavallo, ’Light of Day’: due giorni di musica

Ritorna a grande richiesta lo spettacolo ‘Light Of Day’, che in questa 15a edizione si svolgerà per la prima volta in due serate, entrambe al teatro Goldoni di Bagnacavallo. La prima, domani, vedrà due ospiti d’eccezione: Giancane e De Core podcast. L’evento vedrà il cantautore romano esibirsi in una solo performance acustica, intervistato dai ragazzi e amici di ‘De Core’. "Una serata inedita e unica – affermano gli organizzatori – per conoscere gli aneddoti più divertenti dell’artista". Per la seconda serata, sabato 7 dicembre, si tornerà al classico format che vedrà alternarsi quattro artisti americani: Joe D’Urso, James Maddock, Bobby Mahoney e Williams Honor, oltre al giovane cantautore italiano Simone Bertanza. La serata, presentata da Andrea Rock dj di Virgin Radio, sarà aperta da un set elettrico di Lorenzo Semprini & The False Prophets con un vasto repertorio da Dylan a Van Morrison. Le serate sono organizzate in collaborazione dalle associazioni Tba e ‘Nebraska’ e il ricavato sostiene le famiglie delle persone affette da Sla e la ricerca sulle malattie neurodegenerative.

Domani: info 329 8360617, prenotazioni Vivaticket; sabato info e prenotazioni 338 8897725 - 335 8099101.

l.m.