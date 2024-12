Barca di Teodorico: dove sarà trasferita

Ravenna, 18 dicembre 2024. La cosiddetta 'Barca di Teodorico', prezioso reperto archeologico risalente all’epoca di Odoacre rinvenuto nel 1998 durante i lavori di realizzazione del parco Teodorico, sarà ricollocata a Savarna in un immobile di un privato preso in affitto dal Comune.

L’imbarcazione era stata riportata a Ravenna alla fine di ottobre 2023, dopo essere stata conservata, dal 1999, presso il laboratorio di restauro di imbarcazioni antiche allestito a Comacchio dove è stata sottoposta ai primi interventi conservativi.

Il ritorno della nave di Teodorico

A Ravenna era stata collocata in un immobile preso dal Comune in sublocazione da Azimut, in attesa del restauro, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, e della definitiva esposizione al museo Classis grazie anche ad un finanziamento dell’allora ministro della Cultura Dario Franceschini.

Nel corso dell’anno lo studio dei dati raccolti con le analisi diagnostiche svolte ha permesso di definire le caratteristiche del luogo idoneo al completamento del restauro e la necessità di restituire i locali è stata trasformata in un’opportunità per spostare la barca in una nuova sede.

Pertanto l’Amministrazione, di concerto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, si è attivata, attraverso un’indagine di mercato, nella ricerca di un altro immobile.

Fra le manifestazioni di interesse pervenute al servizio Patrimonio è stata ritenuta la più rispondente alle caratteristiche richieste, dopo un sopralluogo congiunto di Comune e Soprintendenza per verificare l’adeguatezza dell’edificio per il ricovero temporaneo di un bene di tale importanza, l’offerta presentata da un privato di Savarna, per ampiezza, 120 metri quadri, e caratteristiche dell’immobile.

Il canone annuo ritenuto congruo, fatte dal Comune le opportune valutazioni, è di 6.600 euro oltre al pagamento forfettario di 600 euro per spese relative al consumo dell’acqua, dell’energia elettrica e alla pulizia dell’area esterna.

Le operazioni di trasferimento della barca di Teodorico si dovrebbero svolgere nelle prossime settimane.