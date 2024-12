Benedetta Tobagi e la Resistenza delle donne

Sarà Benedetta Tobagi la protagonista dell’incontro di stasera, alle 21, al teatro Goldoni i Bagnacavallo, battezzato ’La Resistenza delle donne’. La scrittrice giornalista e studiosa assieme all’attrice Arianna Scommegna, darà voce e volto alle donne della Resistenza, con in sottofondo le musiche di Giulia Bertasi.

Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. A partire da una selezione di immagini fotografiche e attingendo alla memorialistica e alle testimonianze, Benedetta Tobagi farà rivivere le storie di quelle donne troppo spesso dimenticate, in un reading teatrale che possiede il rigore della ricostruzione storica, ma anche una straordinaria passione civile. Lo spettacolo è tratto dal libro omonimo di Tobagi, premiato con il Campiello.

Benedetta, figlia del giornalista Walter Tobagi, nel 2011 ha vinto il ’Premiolino’ per la sua attività giornalistica.Segue progetti didattici sulla storia del terrorismo con la Rete degli archivi per non dimenticare. Ha scritto numerosi libri.

Ingresso a offerta libera a favore dei cittadini colpiti dall’alluvione, è possibile prenotarsi nella pagina del sito bagnacavallocultura.it dedicata all’evento: https://forms.gle/a7w1vFz4F2quf37y8. La serata sarà preceduta alle 18 da un incontro al Ridotto, a ingresso libero, con le protagoniste dell’incontro.