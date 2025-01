"Bisogna portare più gente qui"

"Sono l’ultimo arrivato nel quartiere visto che ho aperto due mesi fa. Ho 25 anni e sono alla prima esperienza con un bar, dopo aver gestito un chiringuito a Punta Marina. Mio fratello e io abbiamo un legame affettivo con questa zona dove siamo cresciuti. In più, ci è sempre piaciuto lo spirito d’iniziativa dei commercianti, motivo per cui non abbiamo esitato a dare il nostro supporto già in occasione delle iniziative natalizie. Ci troviamo bene, è stato un buon inizio. Per il futuro dovremo lavorare di più per portare gente in questo ‘angolo incompreso’. Siamo all’inizio del viale, nei pressi della rotonda e c’è chi fatica ad arrivare fino a qui".