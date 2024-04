Camminata di solidarietà all’aeroporto militare

Si svolgerà oggi la Camminata della Solidarietà, che anche per questa edizione si terrà sul sedime dell’aeroporto militare di Pisignano, sede del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. Per l’occasione sarà allestita una mostra statica di aeromobili, tra cui l’elicottero HH139B in dotazione al Reparto, con cui lo Stormo svolge l’attività di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue – S.A.R.), 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, su tutto il territorio nazionale. Iscrizioni dalle 14.30. Ricavato a Anffas di Cesena e Caritas di Cannuzzo di Cervia.