Capodanno ‘tiepido’, serve una riflessione

Gli albergatori confidano nel tutto esaurito ma, a due giorni da Capodanno, in molte strutture ci sono ancora camere disponibili. Qualcuno guarda al passato e dice, quasi con rassegnazione, "non c’è male ma non siamo al livello di qualche anno fa"; qualcun altro si lamenta e chiede più promozione: "Serve un progetto vero". Certo è che se in una città come Ravenna, con i suoi tesori patrimonio dell’Unesco, hotel e bed&breakfast faticano a raggiungere il tutto esaurito un problema probabilmente c’è. Che ci sia bisogno di un grande evento di richiamo o di migliorare la promozione di quanto già esiste, serve una riflessione, magari prendendo spunto dai vicini romagnoli. E pure gli albergatori devono fare la loro parte.