Caregiver e Gaza. Due iniziative del PD

La necessità di sempre maggiori tutele e supporti per i caregiver, cioè i familiari che assistono volontariamente un loro congiunto ammalato o disabile, sarà tra i temi cardine di un convegno dal titolo ’I caregiver al centro di un nuovo welfare’ organizzato dal Partito Democratico di Faenza, in programma sabato 20 aprile alle 9 presso l’Aula Magna della Scuola Europa in via degli Insorti 2 a Faenza. All’iniziativa che vede l’adesione della Consulta del volontariato e del Gruppo Disabilità Faenza, prenderanno parte Ilenia Malavasi, parlamentare PD, le consigliere regionali Palma Costi e Manuela Rontini, l’assessore al welfare Davide Agresti, la direttrice del distretto sociosanitario Donatina Cilla, Lalla Golfarelli dell’associazione Carer e Barbara Bentivogli presidente di ANFFAS Emilia-Romagna. Venerdì 19 alle 18 presso la sala delle associazioni in via Laderchi 3 è invece in programma un incontro con l’onorevole Ouided Bakkali sulla situazione a Gaza.