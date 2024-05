Carri di Casola, è l’ora della sfilata notturna

Seconda sfilata di carri allegorici questa sera dalle 21 a Casola Valsenio. Non si tratta di una ripetizione perché i carri sfileranno in un’ambientazione diversa e con una veste più suggestiva di quella del pomeriggio del 25 aprile. Un’ambientazione diversa perché i tre imponenti carri avanzeranno nel buio di via Roma privata dell’illuminazione pubblica e una veste più suggestiva perché ogni carro disporrà di fari posizionati in modo che la luce esalti la plasticità dei figuranti in costume, simili a quadri viventi. Tra cui quelli posti su alti pinnacoli che lasciano il pubblico a bocca aperta dando l’impressione di galleggiare nel buio a otto o nove metri di altezza. Le musiche appropriate e le luci centrate sulle figure e sugli scorci più rappresentativi e fascinosi permetteranno al pubblico di cogliere le strutture e le particolarità di costumi, pose, volti e oggetti che accompagnano i figuranti, riuscendo a comprendere in modo più approfondito la rappresentazione allegorica e il tema dei carri. Temi seri che da oltre un secolo intendono divertire il pubblico invitandolo nello stesso momento a riflettere sulle problematiche attuali più rilevanti.

La società Extra porta in piazza il carro ‘Come ha sempre fatto’ (premiato il 25 aprile dal voto del pubblico) basato sul dialogo tra una bambina e il padre sulla fine del mondo dalla quale possono salvarci solo i giovani. La società Nuova Peschiera si presenta con il carro ‘Petra, una questione personale", che concatena alluvioni e frane materiali, com’è accaduto un anno fa, alle ‘frane’ della psiche umana. La società Sisma propone il carro ‘Invisibili’, centrato sulla negatività di un tempo che scorre senza memoria in una giostra che macina uomini e tragedie. In attesa della sfilata si possono osservare i modellini dei carri delle edizioni precedenti nella vetrina della bottega storica di ‘Ciata’ o assistere nel cinema Senio alla proiezione della storia dei carri allegorici casolani e anche cenare allo stand della Pro loco. Attorno alle 23 la giuria ufficiale proclamerà i vincitori della sfilata diurna del 25 aprile e della notturna da poco conclusa con un verdetto che tiene conto del tema proposto, della rappresentazione allegorica attraverso struttura, colori, costumi e pose dei personaggi dei carri e anche le musiche che sprigionano dai carri.

Beppe Sangiorgi