Casa della Comunità di Cervia. Sabato in programma l’open day

Open Day alla Casa della Comunità di Cervia sabato 28 ottobre dalle 9 alle 13. Presso la Casa della Comunità di Cervia saranno infatti allestiti punti informativi sull’orientamento ai sani stili di vita e personale sanitario esperto sarà a disposizione della cittadinanza offrendo diverse iniziative: prevenzione vaccinale, orientamento agli screening oncologici attivi nella Provincia di Ravenna e consulenze osterico-ginecologiche.

In collaborazione con l’Associazione A.LI.Ce (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale Ravenna) e l’U.O di Neurologia, sarà possibile effettuare lo screening per la prevenzione del rischio individuale di ictus cerebrale. Sarà inoltre allestito un punto informativo dell’Associazione Italiana Leucemia (A.I.L).

Per facilitare l’accesso all’iniziativa, è necessario prenotare ai seguenti numeri: vaccinazione difterite-tetano-pertosse: telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 al numero 334 6705941 o inviare una mail a: promosalute.ra@auslromagna.it. Vaccinazione antinfluenzale per gli assistiti dei MMG della Casa della Comunità: contattare la Segreteria Gruppo MMG “San Giorgio”; consulenza ostetrico-ginecologica: telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 al numero 0544 917634. Screening del rischio individuale di ictus cerebrale: telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 al 331 1304368.

In piazza Garibaldi, in occasione della “Giornata Mondiale del Diabete”, sarà offerto alla popolazione uno screening con prove glicemiche in collaborazione con l’Associazione Diabetici Ravennate, la Croce Rossa Italiana e Lions Club Locale. In occasione dell’evento, in collaborazione con Cervia Social Food è inoltre previsto un momento dedicato alla promozione di una alimentazione corretta e salutare. Momenti informativi anche presso la biblioteca comunale “Maria Goia”.