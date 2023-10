Case vacanze, più valore ma meno vendite

Va ancora forte il mercato immobiliare nelle località marine della provincia di Ravenna che archivia un 2023 all’insegna dell’incremento dei valori immobiliari anche se le vendite sono in flessione dopo il vero e proprio exploit del 2021, sospinto dal Covid, in cui le compravendite salirono a Cervia del 64% che fece meglio di Riccione (+56%) e Cesenatico (+12%). Anche per il 2023 la località top della riviera ravennate è Milano Marittima, regina dei prezzi di compravendita di appartamenti e case per vacanza. Milano Marittima, infatti, è al primo posto con un prezzo massimo di top nuovo di 7.300 euro, al secondo posto Cervia (4.500 euro) e al terzo posto Pinarella (3.950 euro). Seguono nell’ordine al quarto posto Marina di Ravenna (3.500), al quinto Lido di Savio (3.400 euro), al sesto Punta Marina Terme (3.150 euro), al settimo Marina Romea (3.100 euro), all’ottavo Casalborsetti (2.700 euro), al nono Lido di Classe (2.600 euro), al decimo posto Porto Corsini (2.500 euro), all’undicesimo a pari merito Lido di Dante e Lido Adriano (2.400 euro). I dati sulle compravendite nelle località turistiche della riviera ravennate sono stati presentati ieri a Cervia dal Sindacato provinciale Fimaa Ravenna e da Confcommercio provincia di Ravenna, con la collaborazione della Società di Studi economici Nomisma, presso Confcommercio-Ascom Cervia.

Per Nazario Fantini, presidente Confcommercio Ascom Cervia, "il mercato degli affitti e delle compravendite tiene anche se la costa romagnola ha dovuto fare i conti con le disdette di affitti per le vacanze a seguito dell’alluvione ma non nel comparto delle compravendite. Questo è un segnale rassicurante. Milano Marittima si conferma la località con i prezzi più alti confermando la sua capacità di restare inserita nel mercato immobiliare top quality. Da notare anche il forte avvicinamento tra Cervia e Pinarella a dimostrazione che quest’ultima località inizia a diventare estremamente attrattiva, come ha spiegato Enrico Mazzolani, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cervia, per gli investimenti fatti e le sue caratteristiche che si adattano perfettamente ad un target come famiglie e giovani che chiedono spazi ampi, tranquillità e verde. Sono molti, secondo Ivano Venturini, presidente Fimaa Confcommercio Emilia-Romagna, i parametri di cui tener conto quando si compra (o si vende) casa partendo da ubicazione, livello dei servizi, sicurezza e consumi energetici. "Fortunatamente – spiega Fabrizio Savorani, esperto del settore immobiliare turistico Fimaa - l’effetto alluvione, è stato ininfluente per le transazioni immobiliari e i prezzi sulle seconde case, e anche l’aumento dei tassi non ha avuto le stesse conseguenze negative del mercato urbano. E se la reginetta del mercato continua ad essere Milano Marittima, con valori che vanno da 4.100 euromq a7.300 per il nuovo e da 2.500 euromq a 3.800 per i periferici usati, Lido di Dante, che con il suo + 10% di crescita sui prezzi dell’anno precedente, risulta essere il lido con il maggior incremento dei prezzi nel 2023".

Giorgio Costa