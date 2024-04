Cavallerizza, le storie raccontate nel libro di Bruno Donati

Bruno Donati torna in libreria con la sua nuova pubblicazione, una raccolta di brevi racconti che disegnano l’affresco di un luogo amato dai faentini, la Cavallerizza. L’autore presentarà ’La stagioni della Cavallerizza’ oggi alle 17.30 alla Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi 4, a Faenza. ’Le stagioni della Cavallerizza’ non segue un preciso ordine temporale, le sue storie sono strutturate in 42 “immagini” narrative. L’autore racconta il vissuto di un gruppo di adolescenti degli anni ’70 dove la Cavallerizza è lo sfondo delle vicende narrate. Protagonisti sono quei ragazzi, con le loro gioie e le loro paure ma anche con la forza e l’affetto dell’amicizia. Le storie narrate non nascono a caso, ma sono dettate dal bisogno quasi terapeutico di raccontare come si diventa adulti attraverso il gioco, ma anche attraverso le sofferenze.