Cavarsi un bruscolo dall’occhio

L'espressione ’Cavês un rós-c da un òcc’ (Togliersi un bruscolo da un occhio) ha il significato di togliersi un corpo estraneo da un occhio e anche di aver fatto una buona dormita a causa di un sonno che tormentava gli occhi. Un sonno talmente pressante per la stanchezza che ’u s’è andê a lët sénza nâna’, non ha avuto bisogno che gli cantassero la ninna nanna per addormentarsi.

C’era anche un altro metodo per addormentarsi di colpo: rimuovere la sedia sulla quale si stava seduti prima di andare a letto. E se c’era il timore di non svegliarsi all’ora prevista bastava recitare: ’Sânt’Âna e Santa Susâna, l’ôna la m’ svègia e cl êta la m’ ciâma’ (Sant’Anna e Santa Susanna, l’una mi sveglia e l’altra mi chiama).