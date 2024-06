Cede l’asfalto in via Toscana. Autospurgo resta incastrato

Non ci sono stati fortunatamente feriti, ma ’semplici’ disagi alla viabilità, dopo che ieri, attorno alle 17.30, un pezzo d’asfalto di via Toscana ha ceduto sotto il peso di un camioncino dell’autospurgo. Non è chiaro se il cedimento sia avvenuto quando a bordo del mezzo c’erano gli addetti. Il camioncino è rimasto incastrato, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per togliere la ruota posteriore destra, finita in parte sotto il livello dell’asfalto. A causa di quanto accaduto, via Toscana è stata completamente chiusa a partire dal punto in cui diventa via Pavirani. L’autospurgo è rimasto incastrato davanti a una palazzina. Sul posto è intervenuto anche il pronto intervento di Hera, per valutare eventuali danni alle tubature. A regolare la viabilità gli agenti della polizia locale. L’asfalto di via Toscana, a una occhiata superficiale, non risulta essere particolarmente usurato.