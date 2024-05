Cercasi cuoco di comprovata esperienza

Una locanda, con servizio banchetti e ristorazione, di Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, è alla ricerca, che scade il 12 maggio, di un cuoco – ovviamente a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che si occupi della preparazione di banchetti presso la stessa struttura e non solo. Viene richiesta un’esperienza pregressa nella mansione ricercata, l’essere automuniti e la disponibilità a spostamenti per il catering dell’azienda. La sede del lavoro è Bagnara di Romagna e la qualifica Istat è "Cuochi in alberghi e ristoranti". Il contratto di lavoro è a tempo determinato di 6 mesi, ma con la possibilità della trasformazione in uno a tempo indeterminato. L’orario di lavoro proposto è a tempo pieno.