Cervia, per la notte di San Lorenzo tombola in piazza e fuochi d’artificio sul mare

Cervia (Ravenna), 9 agosto 2023 – Nella notte di San Lorenzo, giovedì 10 agosto, la spiaggia di Cervia si illumina tra cene a lume di candela, musica, stelle cadenti, e lo spettacolo pirotecnico sul mare.

Ma la serata inizia alle 19 in piazza Garibaldi con la tradizionale tombola, preceduta dal concerto della banda cittadina alle 17. In Borgomarina il mercatino del giovedì sera e sotto alla Torre San Michele il concerto trap di Eclissi Stellari.

Tutti gli stabilimenti balneari sono aperti e pronti ad accogliere gli ospiti dalle 20 per la cena a lume di candela. Alle 23 l’appuntamento sulla spiaggia è con gli occhi all’insù per ammirare i fuochi d’artificio. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a venerdì 11 agosto sempre alle 23.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet www.turismo.comunecervia.it.