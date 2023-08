San Lorenzo, occhi al cielo per le stelle cadenti: gli eventi in Emilia Romagna

Bologna, 10 agosto 2023 – Fuochi d’artificio, musica, brindisi, tombole, passeggiate in notturna. Ognuno festeggia come vuole, nella nostra regione, la notte di San Lorenzo. E come al solito vince la creatività che non si tira mai indietro, avendo ormai riconosciuto questa ricorrenza del 10 agosto tra le celebrazioni dell’estate. Le Perseidi ispirano camminate magiche, come quelle guidate tra boschi, calanchi e verdi colline, passando per antichi conventi e storici manieri: dalla camminata in Valmarecchia questa sera lungo un tratto del Cammino di San Francesco che da San Leo conduce alla Rocca di Maiolo, passando per la passeggiata serale, il 14 agosto, da Borgo Tossignano (Bo), al Passo della Prè , nel cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola nella provincia ravennate, per un’escursione serale di circa 3 ore e mezza, con guida escursionistica ambientale esperta in astronomia.

In questa notte stellata Bertinoro mostra il suo volto più romantico con Bertinlove, ovvero programma musicale dalle ore 21,30, in piazza della Libertà, con il concerto della Giulio Cantore Band e il suo alternative folk raffinato, che guarda tanto alla tradizione quanto all’innovazione. Per gli appassionati di astronomia l’appuntamento è alle 21,30 alla Rocca, nel belvedere di Dante, dove si potrà seguire un’osservazione guidata del cielo a cura del Gruppo Astrofili Forlivesi.

Cosa succede al mare? A Rimini parte finalmente, dopo vari rinvii a causa del maltempo, ‘I suoni e le parole: un Simposio informale sotto Luna’, nell’incantevole belvedere sulla spiaggia: questa sera arriva Andrea Mingardi, accompagnato da suo gruppo per presentare i suoi classici musicali e letterari e domani sera Raffaello Bellavista con la sua musica totale. A Lido di Classe fervono i preparativi per la Notte di San Lorenzo con i fuochi d’artificio e Claudio di Romagna in concerto, in collaborazione con Lido di Savio. Un grande spettacolo pirotecnico si terrà a partire dalle 23 dalla foce del fiume Savio. La spiaggia di Cervia si trasforma in un paradiso sul mare con cene a lume di candela, musica, stelle cadenti e lo spettacolo pirotecnico dalle 23. Tutti gli stabilimenti balneari sono aperti e pronti ad accogliere gli ospiti dalle 20.

A Montecastello (Mercato Saraceno) San Lorenzo si festeggia sabato e domenica tra musica e buone cibo. Non può mancare Calici di Stelle in questa notte: nei vigneti del Bosco Eliceo, al Lido Scacchi di Ferrara, dove l’Azienda Cà Nova propone l’osservazione delle stelle tra prodotti del territorio, i ’vini delle sabbie’ e la musica del Blue Room Trio. I migliori vini rossi e bianchi offerti da 50 aziende agricole della Romagna si assaggiano oggi e domani a Santarcangelo e wine-star è la Vernaccia di San Gimignano Docg.

Tutto pronto a Castelvetro, nel modenese, per l’osservazione degli astri su piazza Roma con il telescopio dell’astrofotografo e divulgatore scientifico Pierluigi Giacobazzi, che cura anche la mostra fotografica ‘Caelestia’ in esposizione nello Spazio Pake di via Cialdini.