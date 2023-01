Che cos’è l’Eritropoietina Alfa

L’Eritropoietina Alfa, nota con la sigla Epo, è un principio attivo contenuto in alcuni farmaci utilizzati per aumentare la produzione di globuli rossi. Perché gli atleti li assumono? Stando ai siti specializzati, una maggior concentrazione di globuli rossi nel sangue migliora il trasporto di ossigeno ai tessuti. L’Eritropoietina Alfa viene impiegata soprattutto negli sport di durata per favorire i processi aerobici cellulari e garantire una maggiore resistenza alla fatica. Uno tra questi è, ovviamente, il ciclismo. Tra gli atleti più noti che hanno confessato di aver utilizzato l’Epo per migliorare sensibilmente le proprie prestazioni c’è il ciclista statunitense Lance Armstrong. Un altro atleta noto per essere stato squalificato dopo aver utilizzato questa sostanza è il marciatore italiano Alex Schwazer.