Ciclabile Classe-Mirabilandia: un progetto sostenibile per Ravenna con fondi Atuss

Da Classe a Mirabilandia. Un percorso verde che collega la basilica, il museo e i gioielli di Ravenna col parco divertimenti più grande d’Italia. Negli anni lo avevano chiesto più volte i Comitati cittadini di Fosso Ghiaia e di Classe: tre anni e mezzo fa, nel marzo 2021, avevano raccolto 930 firme per collegare le due frazioni in un percorso che aveva anche una finalità turistica. E ora quel progetto diventerà realtà grazie ai fondi Atuss. Attualmente è in corso la progettazione. Il tracciato è già stato definito e comprenderà alcune porzioni di terreno da espropriare. "È un progetto legato all’agenda di trasformazione urbana per lo sviluppo sostenibile – dice l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. Il bando è fatto di tanti interventi diversi, tra cui molti dedicati al forese".

Il progetto della ciclabile tra Classe e Mirabilandia è diviso in tre stralci. Quello più importante - ovvero il più lungo, che presenta difficoltà e costi maggiori - è tra i due paesi di Fosso Ghiaia e Classe, che costa 1 milione e mezzo: 1 milione e 200mila euro dai fondi Atuss e i restanti 300mila dal Comune, che li finanzierà con un mutuo. "La ciclabile in quel tratto metterà in sicurezza il tracciato, evitando la statale – spiega Del Conte –. Il progetto è nella fase finale".

C’è poi un tratto ’urbano’ all’interno dell’abitato di Classe: in questo caso il costo è di 700mila euro, di cui 560mila dai fondi Atuss. L’ultimo pezzo del percorso è quello tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia, da 590mila euro di cui 472mila coi fondi Atuss. In complesso, quindi, l’intero tracciato costerà 2 milioni e 790mila euro. Naturalmente alcune aree dovranno essere espropriate, mentre altri terreni sono già di proprietà del Comune. Palazzo Merlato stima che il tracciato possa essere completato nella sua interezza nel giro di un paio d’anni. "Tutti e tre i tratti vanno avanti contemporaneamente – aggiunge Del Conte –. Il tracciato è già stato definito ed entro la fine di quest’anno è prevista l’approvazione della fattibilità tecnico-economica dell’opera".

La ciclabile tra Classe e Mirabilandia è solo uno dei progetti finanziati grazie ai fondi Atuss. Tra gli altri troviamo la riqualificazione della piazza di Fosso Ghiaia, la tensostruttura nell’area sportiva di San Zaccaria a servizio della polisportiva e della scuola, l’intervento per migliorare l’area sportiva di Sant’Alberto, la rifunzionalizzazione dell’Almagià per il quale è già in corso la gara per i lavori, la realizzazione delle ciclabili in via Maccalone a Piangipane, tra Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo e tra Carraie e Santo Stefano e infine l’efficientamento energetico della centrale di termoriscaldamento che produce energia a servizio degli edifici comunali in via Berlinguer, del polo Lama Sud e del nuovo nido in via Fontana. In via Fontana verrà realizzata anche la copertura del nuovo parcheggio con pannelli fotovoltaici.