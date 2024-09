Cinquanta al sit-in contro l’abbattimento dei pini, tra i presenti l’attore Casadio

Una cinquantina di persone hanno manifestato nel tardo pomeriggio di ieri in via Maggiore, contro il progetto di abbattimento dei pini voluto dal Comune, replicando il sit-in inscenato domenica per motivi analoghi a Lido di Savio. Anche in questo caso i manifestanti hanno portato in strada cartelli e striscioni, denunciano quello che reputano un "crimine ambientale". "In via Maggiore – denunciano i manifestanti – sono in corso da anni abbattimenti, e mancano all’appello una cinquantina di pini del triplo filare che, da oltre 70 anni, dà il benvenuto a chi giunge in città, fornendo al contempo riparo, biodiversità, mitigazione dell’inquinamento e delle temperature elevate. Ravenna, una delle città più inquinate d’Italia, continua ad abbattere alberi nei luoghi dove maggiormente servono e, quando ripianta, moltissimi alberelli muoiono

senz’acqua". Tra i manifestanti ha preso la parola anche l’attore teatrale e cinematografico Claudio Casadio, che vive non distante.