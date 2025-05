Acquisti in sicurezza. Due corsi on line

Martedì 20 e 27 maggio, alle 18,30, si terranno due incontri gratuiti online per affrontare il tema degli acquisti online in sicurezza. Gli incontri sono aperti a tutti. Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 0544/482482, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 oppure al numero verde regionale 800 141 147. Le nuove tecnologie possono semplificare molto la vita, ma per tanti padroneggiarle al meglio non è semplice. Proprio per questo l’obiettivo del corso è quello di diffondere competenze digitali sul tema degli acquisti in rete, promuovendo l’uso consapevole, autonomo e sicuro delle tecnologie e dei servizi digitali.