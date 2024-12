Circa 200 studenti in visita a Natura Nuova

L’azienda bagnacavallese Natura Nuova apre periodicamente le porte della propria realtà aziendale a studenti di ogni grado scolastico, dalle scuole primarie alle università. E così anche in questo 2024 sono stati circa 200 gli studenti provenienti da scuole elementari e medie, istituti tecnici superiori e università (provenienti da corsi di specializzazione in tecnologie alimentari, meccanica, ambiente e sostenibilità), che hanno visitato gli stabilimenti di Natura Nuova, per scoprire da vicino prodotti, processi produttivi e la storia dell’azienda, che ha appena festeggiato i 30 anni di attività.

L’azienda conta 5 stabilimenti produttivi in Romagna alimentati principalmente da energia green autoprodotta (fotovoltaico e cogeneratore), oltre 250 dipendenti e una distribuzione commerciale capillare in Italia e in oltre 30 Paesi nel mondo.