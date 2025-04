Clap! Clap! e Cemento Atlantico. Al Bronson i suoni del futuro

Una serata all’insegna dell’esplorazione sonora e del ritmo globale, tra field recordings, campionamenti e mix elettronici. Domani arrivano sul palco del Bronson club di Madonna dell’Albero Clap! Clap! e Cemento Atlantico.

Clap! Clap!, al secolo Cristiano Crisci (foto), è un produttore e dj, noto per il suo mix di musica elettronica e field recordings provenienti da svariate parti e culture del mondo. Ha collaborato con Paul Simon, firmando tre brani dell’album Stranger to Stranger, e ha contribuito a colonne sonore di videogiochi come GTA V, Pro Evolution Soccer 2019, Steep, oltre ad aver composto la sigla della serie animata Wolfboy and the Everything Factory per Apple TV.

Insieme a Vittorio Cosma ha scritto e prodotto la colonna sonora del documentario I Am the Revolution di Benedetta Argentieri. Cemento Atlantico è il progetto di Alessandro Zoffoli aka ToffoloMuzik. Presenta dal vivo il suo nuovo album “Dromomania”, in uscita il 21 giugno per Bronson Recordings; il lavoro miscela field recordings, beats, future garage, post-dubstep. Il Bronson è in via via Cella 50. Inizio live 21.45.