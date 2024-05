Claudio Montini su carta

Alle 17 di oggi, in occasione del finissage della mostra Claudio Montini. ’The End. Paesaggio con dolcissima fiera’, a cura di Massimiliano Fabbri e Federico Settembrini, nel cortile di Casa Varoli a Cotignola, sarà presentata la fanzine ’Le avventure di Tristano’, che completa il progetto editoriale realizzato in occasione dell’esposizione. Nel corso della serata si esibirà la band punk Over Noise e nella Scuola Arti e Mestieri si proietterà in loop il video The shave after, realizzato da Claudio Montini nel 1982. Per l’occasione, tutte le mostre e le sedi del Museo Civico Luigi Varoli saranno aperte fino le ore 20. ’Le avventure di Tristano’ è il titolo del fumetto disegnato da un giovane Claudio Montini (1956-2021), in cui l’artista rappresenta una giornata “tipo” del suo alter ego Tristano mentre frequentava l’Accademia di Bologna alla fine degli anni Settanta.

La fanzine include non solo il fumetto ma è una sorta di racconto per immagini cucite tra di loro dal caos sentimentale di alcuni intimi amici dell’artista e ricomposto graficamente da Marilena Benini: il suo album fotografico con le feste, i primi dipinti, i concerti, i suoi autoscatti riscritti con qualche tocco di pennello, nudi e dolcissimi volti di donne; le cartoline, i biglietti dei concerti dai Ramones a Iggy Pop, le fotografie di opere o bozzetti poi rimaneggiati o scomparsi, le immagini dalla Tv, biglietti dei concerti dai Ramones a Iggy Pop, la Radio Music International di Cotignola di cui era tra i fondatori, e molto altro.