Col voto regionale si rinnovano anche gli otto Consigli di zona

Le elezioni dei nuovi Consigli di zona si svolgeranno domenica 17 novembre, durante la prima giornata di voto delle elezioni regionali. Il mandato degli attuali 8 Consigli di zona, eletti nel marzo 2018, scadeva a marzo 2023, ma è stato prorogato all’autunno 2024 per portare a compimento alcuni progetti. Le elezioni dei nuovi Consigli sono uno degli obiettivi del programma di mandato del sindaco Mattia Missiroli e si è deciso di abbinarle alla prima giornata delle consultazioni per le regionali, per garantire la maggiore affluenza possibile di elettori e agevolare i cittadini già chiamati alle urne.

I Consigli di zona nel Comune di Cervia sono Cervia centro – Malva sud – Bova, Milano Marittima – Di Vittorio, Savio, Castiglione, Pisignano – Cannuzzo, Montaletto – Villa Inferno, Pinarella – Tagliata e Malva Nord – Terme. Si tratta di organi consultivi, un sistema territoriale di partecipazione, nonché luogo di incontro, di confronto e di riscontro, uno spazio di relazione e di protagonismo collaborativi. La cittadinanza potrà votare per i candidati e le candidate a far parte del Nucleo operativo dei Consigli di Zona, domenica 17 novembre, dalle 8 alle 20, nelle stesse sedi elettorali in cui si svolgeranno la votazione per le elezioni regionali. I cittadini possono assegnare il proprio voto a un solo candidato della lista unica ufficiale relativa alla propria zona.

i.b.