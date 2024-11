"Con i miei alunni si discute anche di revenge porn"

Dorina Pignatelli è un’insegnante e racconta del lavoro che sta facendo in classe: "In occasione del 25 novembre porteremo i ragazzi ad un incontro al teatro Alighieri con la scrittrice Viola Ardone, abbiamo letto il suo libro Oliva Denaro. Non bisogna però fermarsi solo ad enfatizzare la data, il tema della violenza e della discriminazione di genere va discusso tutto l’anno. Sia i ragazzi che le ragazze si interessano molto e partecipano. Abbiamo parlato anche di ciò che chiedono i ragazzi alle loro coetanee, discutendo ad esempio del fenomeno del revenge porn".