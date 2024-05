Concerto con giovani ravennati per celebrare i 50 anni di Unicef Concerto per i 50 anni di Unicef Italia stasera al teatro Alighieri con esibizione dell'orchestra Wind ensemble e opere artistiche degli studenti. Ingresso a 10 euro, devoluto interamente alle azioni Unicef per le emergenze mondiali. Patrocinato dall'Assessorato alla Cultura e AFAM del Comune di Ravenna. Per informazioni contattare comitato.ravenna@unicef.it.