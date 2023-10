Conselice: da questa sera sei assemblee con i cittadini per parlare di ricostruzione

Organizzate dal sindaco di Conselice Paola Pula e dalla giunta comunale, sono sei le nuove assemblee per incontrare i cittadini sul tema della ricostruzione post alluvione. Ciascun incontro sarà focalizzato sui lavori e sui problemi che interessano una determinata porzione del territorio comunale.

Gli appuntamenti, in programma tutti alle 20.30, si terranno all’aperto, in aree verdi o in strade pubbliche chiuse al traffico. Si comincia questa sera (giovedì 5) presso l’area verde di via Nullo Baldini (zona Nullo Naldini e Cooperazione, zona Chiesanuova e zone Spazzate Sassatelli). La sera successiva, venerdì, l’appuntamento è in piazza Menni (via Aldo Moro, via Benati, via Berlinguer, zona campo sportivo). Si proseguirà poi lunedì 9 ottobre di fronte alla stazione ecologica situata in via Amendola (zona Marconi, Amendola, Zoppa, Dalle Vacche). Mercoledì 11 l’assemblea si svolgerà al civico 12 di via Tevere, 12, di fronte all’ Idrotermica Baroncini (vie dei fiumi). Quinto appuntamento il 16 ottobre al parco Vivaldi (via Vivaldi, zona Saracca, zona Don Minzoni e vie limitrofe). Infine, mercoledì 18 ottobre appuntamento a Frascata, nell’area verde di via Romagna (via Gardizza, via Predola, zona Sabbadina). In caso di maltempo, l’assemblea di turno si terrà nell’auditorium del municipio di Conselice, al civico 14 di via Garibaldi.

lu.sca.