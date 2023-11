Conselice, sorpresi a rubare gasolio dai mezzi impegnati a lavorare sul fiume

Rubavano gasolio dai mezzi impegnati nel rifacimento dei fiumi, danneggiati dall’alluvione. I carabinieri nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo hanno denunciato i presunti responsabili del furto.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio del 4 novembre in via Cardinala, vicino al Sillaro nel Conselicese, dove sono stati segnalati due uomini che con un tubo stavano aspirando il gasolio nei serbatoi delle macchine operatrici per movimento terra, per poi riversarlo in alcune taniche pronte per essere trasportate. I militari, grazie alle testimonianze di alcuni cittadini e alle immagini dei varchi di lettura targhe, hanno individuato due uomini di origine straniera, sorpresi mentre stavano travasando il gasolio appena derubato nel serbatoio della loro auto. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare altre tre taniche piene di gasolio, per un totale di 60 litri circa, un tubo lungo tre metri, un imbuto e altre taniche già svuotate. Quanto accertato è stato subito comunicato alla Procura con l’ipotesi di furto in concorso. Anche l’auto usata dai due indagati è stata sequestrata.