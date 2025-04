Contesa Estense ancora più spettacolare

L’intenzione è di rendere la Contesa Estense sempre più protagonista della cittadina di Lugo. L’edizione 2025 della manifestazione, che ruota attorno alla figura del santo patrono, Sant’Ilaro, e a uno dei momenti più importanti del passato, il passaggio del Duca Borso d’Este avvenuto in pieno 1400, si svolgerà dal 10 al 18 maggio. In realtà il programma degli eventi è stato già inaugurato martedì scorso, con la prima delle conferenze storiche che continueranno fino al 6 maggio. "Abbiamo deciso di staccarle dalla settimana in cui sono concentrati tutti gli appuntamenti – spiega Felice Pavan, presidente della Contesa – per non dover costringere il pubblico a scegliere fra le conferenze o gli spettacoli in piazza". Altra novità sarà la cerimonia dei giuramenti delle figure principali della Contesa, con tanto di benedizione di ceri e stendardi, quest’anno organizzata nella serata del 3 maggio, alle 20 nella chiesa del Carmine. Questo per dare più spettacolarità all’evento. Dalla mattina del 10 maggio, la Contesa entrerà nel vivo con l’accampamento militare, allestito davanti alla Rocca, che sarà affiancato – altra novità – dal mercatino commerciale allestito nella zona di largo della Repubblica, organizzato in collaborazione con hobbisti ed esercenti del Pavaglione. Nella serata partiranno le prime gare fra i rioni con il 3° trofeo sbandieratori under 18 ed il 46° palio degli sbandieratori per singolo e grande squadra. La restanti gare che completano il palio degli sbandieratori – coppia e piccolo squadra – si svolgeranno nella serata di domenica 11, unitamente al 45esimo palio dei musici.

Da lunedì 12 maggio partiranno gli eventi di raccordo con il fine settimana successivo che concluderà la Contesa. Ad aprire gli spettacoli, organizzati nel Pavaglione, saranno i Diavoli della Frusta, seguiti il 13 dai Musicanti di San Crispino e il 15 dal dj set con balli in piazza. Alle 18 di giovedì 15 maggio, festa del patrono, ci sarà la santa messa celebrata alla chiesa del Carmine e la processione dedicata a Sant’Ilaro, seguita dal corteo storico di rievocazione del passaggio del Duca, l’elezione della Soave Creatura e poi lo spettacolo pirotecnico. Venerdì 16 maggio entreranno in scena i comici Duilio Pizzocchi e Fabrizio Fontana per l’ultimo degli spettacoli di intrattenimento. Dopo l’evento di sabato 17 maggio con il 12° Palio Alfieri e il 16° trofeo Giovani Musici dedicati agli under 15 di entrambe le specialità l’ultima delle gare fra rioni è per domenica 18 maggio con l’atteso 54° Palio della Caveja, conquistata lo scorso anno, dal rione Cento che l’aspettava da 48 anni seguita dalla proclamazione del rione vincitore del Palio della Contesa che quest’anno dedica il drappo alla battaglia di Zagonara. Da segnalare anche la cena medievale, sabato 26 aprile nel chiostro della Colleggiata, realizzata non più da un catering esterno ma direttamente dai rioni che non mancheranno di allestire le osterie sotto ai portici del Pavaglione in funzione per tutta la durata della manifestazione. La Contesa non si fermerà ma continuerà a far vivere alla città momenti emozionanti anche nelle giornate del 27-28-29 giugno con la XXVI edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera che si svolgeranno proprio a Lugo con l’organizzazione affidata a Contesa e rioni.

Monia Savioli