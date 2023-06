Contributi per le famiglie colpite: ecco il modulo

Contributi per le famiglie colpite dall’alluvione dal governo, il Comune di Ravenna spiega come fare domanda.

Una procedura sperimentale, consentirà di accelerare i tempi: previsto un acconto di 3.000 euro, per arrivare fino a 5.000 euro. Destinatari: i nuclei familiari che hanno la dimora principale che è risultata allagata. Potranno essere ristorate con il contributo spese documentate per pulizia, acquisto di stoviglie, utensili, mobili, materiale didattico. Si aggiunge un ulteriore contributo forfetario di 750 euro a titolo di concorso alle spese connesse alla predisposizione della perizia asseverata, necessaria per impostare futuri provvedimenti che regolamentino i contributi per il ripristino complessivo dei danni.

I moduli sono sul sito del Comune e possono essere consegnati a mano in queste sedi; 1)Sportello cittadini, viale Berlinguer 30; lunedì-venerdì 8-13, sabato 8.30-12.30, martedì e giovedì 14.30-16.30; 2) Ufficio decentrato via Maggiore 120; lunedì-sabato 9-13, martedì anche14-17; 3) Centro Valtorto, via Faentina 216, Fornace Zarattini, lunedì-sabato 9-13, martedì anche 14-17; 4) Ex scuola elementare, via Villanova 74, lunedì-sabato 9-13, martedì anche 14-17; 5) Uff.decentrato Sant’Alberto, via Cavedone 36, lunedì-sabato 9-13; Mezzano, piazza Repubblica 10, lunedì sabato 9-13; Roncalceci, via Sauro Babini 184, lunedì-sabato 9-13; Hub Farmacia Boattini, via Ravegnana 815, Coccolia, lunedì-giovedì 8.30-12.30; S.P. Vincoli, via Pistocchi 41a, lunedì-sanato 9-13; Castiglione, via Vittorio Veneto 21, lunedì-sabato 9.13.

Oppure via pec: [email protected] con oggetto ’Alluvione: primo contributo per le famiglie la cui abitazione principale è stata allagata’. Info: 0544 485080, da domani (lunedì-venerdì 8-18, sabato 8-13).