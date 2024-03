Controlli anti alcol e droga, la Polstrada di Ravenna ritira sette patenti

Ravenna, 17 marzo 2024 - Sono sette gli automobilisti risultati positivi all’alcoltest in occasione dei controlli anti alcol e droga, effettuati dalla Polstrada di Ravenna nella notte tra venerdì 15 marzo e ieri, sabato 16 marzo, nelle vicinanze dei luoghi di divertimento di Ravenna e Cervia.

Quattro di essi sono stati sorpresi alla guida con un tasso superiore a 0,5 grammi di alcol per litro, due con un tasso superiore a 0,8 g/l e uno con un tasso addirittura superiore a 1,5 g/l. Per i sette si è proceduto al ritiro della patente di guida e per chi ha alzato più il gomito è scattata la denuncia penale.

Nel corso dell’attività sono stati fermati e controllati 58 veicoli e sono state identificate 84 persone. Oltre alle normali pattuglie di vigilanza stradale, sono stati predisposti ulteriori quattro equipaggi, tutti dotati di apparecchiature speciali come etilometri e precursori, oltre a una pattuglia della Squadra Cinofili e un ulteriore equipaggio con a bordo un medico della Polizia di Stato incaricato della visita medica in loco dei conducenti con sospetta alterazione da assunzione di droghe.

Sempre in chiave preventiva e con il solo obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi mirati della Polizia Stradale proseguiranno nel corso delle prossime settimane, accompagnati da attività di sensibilizzazione rivolte specialmente ai giovani in un’ottica di educazione stradale.

lu.sca.