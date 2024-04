Corso Climacert per autoriparatori addetti al recupero gas fluorurati

FORMart, ente di formazione di Confartigianato, in collaborazione con Mahle Spa, organizza un’ulteriore edizione del corso obbligatorio per autoriparatori operanti su gas refrigeranti (Regolamento CE 307/2008). Il percorso formativo, della durata di otto ore, si svolgerà nella giornata di martedì 21 maggio prossimo presso il Centro Revisioni Cormec di Fornace Zarattini e sarà composto da una parte teorica e da una dedicata alle esercitazioni pratiche in autofficina. Il costo di partecipazione sarà di 220 euro + Iva. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare FORMart - viale Newton 78, Ravenna - tel. 0544.479811 e-mail: info.ravenna@formart.it - referente: dott.ssa Giorgia Vailati.