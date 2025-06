Corso Mazzini, gli eventi dalle 18

Iniziano oggi alle 18 gli eventi in corso Mazzini. Le principali attività imprenditoriali, in collaborazione con Cervia Centro, hanno presentato ’Teatro Mazzini’, progetto nato per rilanciare il cuore della città. La rassegna offrirà ogni mercoledì, da oggi fino al 24 agosto, un palcoscenico all’aperto tra viale dei Mille/viale della Stazione e piazza Garibaldi, animando corso Mazzini con un ricco calendario di eventi. Si spazia dalle iniziative culturali a quelle enogastronomiche, non mancheranno concerti e serate per bambini con burattini e giocolieri.

