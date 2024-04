‘Corti da sogni’, proiezioni e premiazioni

Altra giornata di proiezioni al teatro Rasi di ravenna per il festival ‘Corti da sogni’. Le scuole saranno grandi protagoniste con i corti della mattinata e i premi ’Green school’ (giuria composta dalla classe 2E, istituto ’Montanari’, professoressa coordinatrice: Viviana Marchetti) e ’Film school’ (giuria composta dalla classe 1C liceo scientifico ’Oriani di Ravenna), professoressa coordinatrice Angela Malfitano) che saranno assegnati nel corso delle proiezioni delle 20.30.

Tra i corti in programma oggi c’è il delicato ’Skin’ del regista statunitense Leo Behrens che si è aggiudicato il prestigioso Student Academy alla notte degli Oscar. Il premio rappresenta una sorta di investitura per i giovani registi più promettenti a livello planetario. La serata si aprirà alle 20,30 con la proiezione e la premiazione del corto vincitore della sezione ’Green Planet’. Il programma proseguirà con la proiezione del corto spagnolo di animazione ’Daisy’ firmato dai registi Aditi Dixit, Joffrey Atienza Zamora, Shecid Domínguez Aguilera. Segue un altro corto spagnolo: ’La gran obra’ di Alex Lora, in cui una ricca coppia sposata invita nella propria villa due commercianti di rottami. Il sospetto reciproco prenderà presto il sopravvento. Seguirà l’interessante opera francese ’Grass on your class’, di Claire Barrault, ambientata in un liceo parigino dove un alunno rischia l’espulsione. Un’insegnante cercherà in ogni modo di salvare l’anno scolastico del ragazzo, anche se il consiglio di classe sembra di tutt’altro avviso. Poi la premiazione e proiezione del corto vincitore del ’Film school’. Verrà poi proiettato il corto d’animazione ’In the shadow of the cypress’, di Skin, e il corto italiano ’Menomale’, storia di amore tra due giovani. L’attrice italiana Greta Scarano è la protagonista del corto italiano ’Sei mesi dopo’ di Chiara Sfregola in cui ragazza decide di incontrare nuovamente un ragazzo dopo una serata in cui non tutto è andato secondo i piani.

La serata si chiude con la commedia ’Your scissors near my ears’ di Carlos Ruano in cui un barbiere pianifica una tremenda vendetta nei confronti di un ignaro cliente. Le proiezioni del mattino, dalle 9 al teatro Rasi (aperte a tutto il pubblico) saranno invece dedicate alla sezione ’Green achool’. Il festival Corti da Sogni è organizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura e la società Cinemaincentro, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in collaborazione con la Uicc e l’associazione Solaris