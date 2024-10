"Così non va, la raccolta dei rifiuti è da rivedere"

"È ormai chiaro che il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti debba essere rivisto". Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, mette il dito nella piaga. "Anche in questo periodo in cui, quantomeno nelle località balneari, non ci sono più i turisti, i cassonetti risultano spesso essere sommersi dall’immondizia. A questo si aggiungano anche delle criticità nei servizi di spazzamento delle strade". L’immagine a lato, scattata a Lido Adriano, è la dimostrazione del fatto "che sia i problemi di raccolta dei rifiuti sia di pulizia delle strade sono ormai comuni in tutto il territorio comunale. Senza mettere in discussione la volontà di raggiungere un’alta percentuale di differenziazione, è tuttavia indispensabile rivedere le modalità di raccolta. A seguito del nuovo sistema, infatti, non solo è aumentata la mole di lavoro per le famiglie, ma anche il costo. Della famosa tariffazione puntuale non se parla, ma addirittura la Tari, solo nell’ultimo anno, è cresciuta di oltre il 7%. A questo è corrisposto un peggioramento del servizio ed un aumento del degrado".