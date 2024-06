Cristiano Rossini secondo in Olanda

Ottima prestazione per Cristiano Rossini, atleta della Nuova Rinascita Ravenna, che ha partecipato nel weekend appena andato in archivio alla tappa di Coppa Europa di pattinaggio corsa, tenutasi a Heerde in Olanda, gareggiando con il team Raceschool-Ideart. Rossini ha dimostrato grande versatilità e tenacia, ottenendo piazzamenti di rilievo in diverse categorie e in particolare nella gara dei 3000 metri a punti ha conquistato il secondo posto.

In Italia, invece, hanno gareggiato le Esordienti. Sofia Savini e Greta Baldas erano di scena al Trofeo Città di Roma. Savini ha brillato nelle sue gare, ottenendo un quinto posto sia nei 1000 metri che nei 200 metri, e un quarto nei 30 metri. La sua performance dimostra un grande potenziale per il futuro, evidenziando abilità sia nella velocità che nella resistenza.

Baldas, nonostante fosse una delle più giovani del gruppo, ha dato prova di grande determinazione, arrivando undicesima nella gara 1000 metri. I suoi risultati sono promettenti e indicano una crescita costante.